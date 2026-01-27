La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Mystérieuse Bergamote Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Mystérieuse Bergamote Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy vendredi 5 juin 2026.
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Le Jardin Botanique abrite une collection exceptionnelle d’agrumes, dont un magnifique
bergamotier. Cette exposition vous invite à percer quelques mystères de ce fruit juteux,
riche en biomolécules méconnues. De la plante au bonbon, vous découvrirez ses multiples
utilisations.
Une expo vitaminée que vous vous presserez de visiter !
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
English :
The Botanical Garden houses an exceptional collection of citrus trees, including a magnificent
bergamot. This exhibition invites you to unravel some of the mysteries of this juicy fruit,
rich in little-known biomolecules. From the plant to the candy, you’ll discover its many
uses.
A vitamin-packed exhibition you’ll want to visit!
Admission prices
