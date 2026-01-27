La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Mystérieuse Bergamote Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Mystérieuse Bergamote

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi 2026-06-05 13:00:00

fin : 2026-06-30 17:45:00

2026-06-05

Le Jardin Botanique abrite une collection exceptionnelle d’agrumes, dont un magnifique

bergamotier. Cette exposition vous invite à percer quelques mystères de ce fruit juteux,

riche en biomolécules méconnues. De la plante au bonbon, vous découvrirez ses multiples

utilisations.

Une expo vitaminée que vous vous presserez de visiter !

English :

The Botanical Garden houses an exceptional collection of citrus trees, including a magnificent

bergamot. This exhibition invites you to unravel some of the mysteries of this juicy fruit,

rich in little-known biomolecules. From the plant to the candy, you’ll discover its many

uses.

A vitamin-packed exhibition you’ll want to visit!

Admission prices

