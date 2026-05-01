Atelier A la pêche aux… Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
Atelier A la pêche aux… Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy mercredi 27 mai 2026.
Villers-lès-Nancy
Atelier A la pêche aux…
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Et si on partait pêcher ? Découvre les animaux qui vivent dans les mares et marais et apprends à les reconnaitre.
Pour les enfants de 7 à 10 ans,
Dans la limite des places disponibles.
Réservation par téléphoneEnfants
5.7 .
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
Let’s go fishing! Discover the animals that live in ponds and marshes and learn to recognize them.
For children aged 7 to 10,
Subject to availability.
Book by phone
L’événement Atelier A la pêche aux… Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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