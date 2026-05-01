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Atelier A la pêche aux… Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Atelier A la pêche aux… Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Jardin Botanique Jean-Marie Pelt

Adresse : 100 rue du jardin-botanique

Ville : 54600 Villers-lès-Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5.7 Tarif enfant

Villers-lès-Nancy

Atelier A la pêche aux…

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
5.7
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Et si on partait pêcher ? Découvre les animaux qui vivent dans les mares et marais et apprends à les reconnaitre.

Pour les enfants de 7 à 10 ans,
Dans la limite des places disponibles.

Réservation par téléphoneEnfants
5.7  .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47 

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English :

Let’s go fishing! Discover the animals that live in ponds and marshes and learn to recognize them.

For children aged 7 to 10,
Subject to availability.

Book by phone

L’événement Atelier A la pêche aux… Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY

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