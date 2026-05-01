Atelier A la pêche aux… Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Atelier A la pêche aux…

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Et si on partait pêcher ? Découvre les animaux qui vivent dans les mares et marais et apprends à les reconnaitre.

Pour les enfants de 7 à 10 ans,

Dans la limite des places disponibles.

Réservation par téléphoneEnfants

5.7 .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s go fishing! Discover the animals that live in ponds and marshes and learn to recognize them.

For children aged 7 to 10,

Subject to availability.

Book by phone

L’événement Atelier A la pêche aux… Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY