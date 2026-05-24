Exposition GeneZis Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Exposition GeneZis

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Une œuvre picturale pour raconter l’éclosion de la vie.

Le collectif Ars Mentis présente GeneZis , une œuvre picturale immersive composée de 20 panneaux peints à l’acrylique sur toile, intégrés dans une scénographie en trois dimensions. Cette création collective propose une exploration sensible de l’apparition du vivant, de ses forces originelles et de son évolution.

Les vingt panneaux forment un récit visuel progressif, comparable à un organisme en devenir, où couleurs, textures et mouvements organiques dialoguent et se transforment au fil du parcours. Chaque étape invite à une lecture renouvelée de l’œuvre, entre matière, énergie et transformation.

Pensée comme une expérience spatiale, la scénographie dépasse la simple exposition murale. La déambulation au cœur de l’installation plonge le public dans un environnement évolutif, offrant une approche immersive et multisensorielle de l’origine du vivant.

Ars Mentis est un collectif d’artistes, fondé à Nancy début 2024. Il réunit

• Anima, dont les créations sont inspirées par la nature et la lumière

• Efya, artisane d’art, dont les toiles sont inspirées par le végétal

• Lania Kea, ingénieur reconverti explorant l’intelligence et l’enfance intérieure

• Stefan Shema, peintre impressionniste symboliste aux influences musicales et culturelles multiples

• Wein, artiste visuelle et photographe dont les œuvres invitent à observer le monde dans ses plus infimes détails.Tout public

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

A pictorial work that tells the story of the blossoming of life.

The Ars Mentis collective presents GeneZis , an immersive pictorial work comprising 20 acrylic-on-canvas panels, integrated into a three-dimensional scenography. This collective creation offers a sensitive exploration of the emergence of life, its original forces and its evolution.

The twenty panels form a progressive visual narrative, comparable to an organism in the making, where colors, textures and organic movements interact and transform as you move along. Each stage invites a fresh reading of the work, between matter, energy and transformation.

Conceived as a spatial experience, the scenography goes beyond a simple wall exhibition. Wandering through the installation plunges the public into an evolving environment, offering an immersive, multisensory approach to the origins of life.

Ars Mentis is an artist collective founded in Nancy in early 2024. It brings together

? Anima, whose creations are inspired by nature and light

? Efya, a craftswoman whose paintings are inspired by plant life

? Lania Kea, a converted engineer exploring intelligence and inner childhood ?

? Stefan Shema, a Symbolist impressionist painter with multiple musical and cultural influences

? Wein, a visual artist and photographer whose work invites us to observe the world in its most minute detail.

L’événement Exposition GeneZis Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY