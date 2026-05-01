Atelier Chimère botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Atelier Chimère botanique

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5.7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:45:00

fin : 2026-05-30 11:45:00

Date(s) :

2026-05-30

Cet atelier invite les enfants à explorer le jardin botanique pour nourrir leur imagination et créer une créature unique, à mi-chemin entre plante et animal. Au fil de leur déambulation et de leurs observations, ils inventeront leurs propres chimères botaniques.

Un atelier animé par Romain Taszek dans le cadre de Villers BD

Dans la limite des places disponibles,

Pour les enfants à partir de 6 ans.

Réservations par téléphone.Enfants

5.7 .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

This workshop invites children to explore the botanical garden to feed their imagination and create a unique creature, halfway between plant and animal. As they wander and observe, they’ll invent their own botanical chimeras.

A workshop led by Romain Taszek as part of Villers BD

Subject to availability,

For children aged 6 and over.

Reservations by phone.

L’événement Atelier Chimère botanique Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY