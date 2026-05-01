Atelier Chimère botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
Atelier Chimère botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy samedi 30 mai 2026.
Villers-lès-Nancy
Atelier Chimère botanique
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5.7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:45:00
fin : 2026-05-30 11:45:00
Date(s) :
2026-05-30
Cet atelier invite les enfants à explorer le jardin botanique pour nourrir leur imagination et créer une créature unique, à mi-chemin entre plante et animal. Au fil de leur déambulation et de leurs observations, ils inventeront leurs propres chimères botaniques.
Un atelier animé par Romain Taszek dans le cadre de Villers BD
Dans la limite des places disponibles,
Pour les enfants à partir de 6 ans.
Réservations par téléphone.Enfants
5.7 .
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
This workshop invites children to explore the botanical garden to feed their imagination and create a unique creature, halfway between plant and animal. As they wander and observe, they’ll invent their own botanical chimeras.
A workshop led by Romain Taszek as part of Villers BD
Subject to availability,
For children aged 6 and over.
Reservations by phone.
L’événement Atelier Chimère botanique Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY
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