Cinéma plein air Parc Mme de Graffini Parc Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Cinéma plein air Parc Mme de Graffini

Parc Mme de Graffigny 4 Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 22:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-24 2026-08-07

Pour la troisième année consécutive, la Ville propose un été rythmé par le 7 art. Trois séances de cinéma en plein air sont programmées dans le cadre verdoyant du parc Madame de Graffigny. 10 films sont actuellement soumis au vote du public permettant de proposer un programme au plus près des envies des citoyens.

Les séances de cinéma plein air à Villers sont la promesse d’un été familial et décontracté. Ces rendez-vous conviviaux invitent chacun à partager une expérience collective autour du 7ème art.

Afin d’associer le public à cette programmation, une consultation ouverte au tout Grand Nancy est accessible sur le site internet. Elle permettra de départager les trois films projetés durant l’été. Dix long métrages, susceptibles de rassembler toutes les générations, ont été pré-sélectionnés

de la comédie, au film d’aventure en passant par celui d’animation. Moins de 24h après l’annonce publique de la consultation sur les réseaux sociaux, 350 personnes se sont déjà prononcées sur le formulaire dédié. Les résultats seront dévoilés dans le courant du mois de juin.

En famille, entre amis ou même en solo, chacun pourra profiter gratuitement de ces projections sous les étoiles. À travers cette proposition estivale, la Ville poursuit son engagement en faveur d’une offre culturelle ouverte et populaire, favorisant l’accès à la culture dans l’espace public.Tout public

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Parc Mme de Graffigny 4 Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40 culture@villerslesnancy.fr

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English :

For the third year running, the town is offering a summer of 7 art. Three open-air cinema screenings are scheduled in the verdant setting of Madame de Graffigny’s park. 10 films are currently being put to the public vote, enabling us to offer a program that is as close as possible to the public’s desires.

Open-air cinema in Villers promises a relaxed, family-friendly summer. These convivial events invite everyone to share a collective experience of the 7th art.

In order to involve the public in this program, a consultation open to the whole of Greater Nancy is available on the website. It will be used to select the three films to be screened over the summer. Ten feature-length films have been pre-selected to appeal to all generations:

from comedy to adventure to animation. Less than 24 hours after the public announcement of the consultation on social networks, 350 people have already given their opinion on the dedicated form. The results will be announced in June.

With family, friends or even on your own, everyone will be able to enjoy these free screenings under the stars. With this summer offering, the city continues its commitment to an open and popular cultural offering, promoting access to culture in the public space.

L’événement Cinéma plein air Parc Mme de Graffini Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY