Conférence A pas feutrés Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Conférence A pas feutrés

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:30:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Tout commence à l’orée d’une forêt qui l’a vu grandir. Dans un silence empreint d’enchantement, Guillaume explore, depuis son enfance, un monde libre et sauvage qu’il côtoie avec singularité et authenticité. Au plus près de la vie à l’état pur, un univers d’une beauté fragile ancre d’émerveillement les rêves du naturaliste. Derrière le feuillage des songes, un totem, un animal rare, presque invisible, guide ses pas, jusqu’au cœur d’une quête intime de plus de 3000 jours à l’affût le rare et discret Lynx boréal. Un récit vécu à pas feutrés, où le rêve d’une rencontre sauvage ouvre l’âme et le regard sur un monde qui appelle nos origines pour apprendre à voir, à ressentir et à protéger.

La conférence sera suivie d’échanges et d’une séance de dédicaces du livre À pas feutrés , suivie d’une signature illustrée.

Dans la limite des places disponibles.Tout public

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

It all begins at the edge of the forest where he grew up. In the enchanted silence of the forest, Guillaume has been exploring a free and wild world since childhood, a world he has come to know with singularity and authenticity. Close to life in its purest state, a universe of fragile beauty anchors the naturalist?s dreams in wonder. Behind the foliage of dreams, a totem, a rare, almost invisible animal, guides his steps, right to the heart of an intimate quest lasting more than 3,000 days on the lookout: the rare and discreet Boreal Lynx. A story lived in hushed tones, where the dream of a wild encounter opens the soul and eyes to a world that calls on our origins to learn to see, feel and protect.

The talk will be followed by a book-signing session for À pas feutrés , and an illustrated signature.

Subject to availability.

L’événement Conférence A pas feutrés Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY