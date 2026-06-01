Exposition Camille Gauthier Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Exposition Camille Gauthier

Château de Mme de Graffigny 4 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Dimanche 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Proposée par l’Association pour la promotion des arts et créations artistiques (APACA) en partenariat avec la Ville.

Camille Gauthier est un ébéniste et concepteur de meubles lorrain. Il suit les cours du peintre Jules Larcher à l’École des Beaux-Arts de Nancy puis intègre, en 1891, l’École des arts décoratifs de Paris.

Après des débuts chez Louis Majorelle en 1893 en tant que dessinateur au bureau d’étude, il s’établit à son propre compte et créait son entreprise Gauthier-Poinsignon. Son artisanat s’inspire du répertoire naturaliste et il est un des créateurs majeurs de l’Art nouveau, encore peu connu du grand public.

Cette exposition dans les salons du château Madame de Graffigny mêlera reconstitution de pièces, mobilier et frises Art nouveau afin de mieux pénétrer dans son univers. Portée par deux experts reconnus Justine Posalski, docteure en histoire de l’art, et Fabrice Kunegel, spécialiste de l’Art nouveau ce projet s’inscrit dans la valorisation du patrimoine artistique local, en résonance avec l’identité culturelle du territoire nancéien.

L’exposition est coordonnée par l’Association laxovienne pour la promotion des arts et créations artistiques (APACA) ayant pour but de promouvoir la création artistique, culturelle et le patrimoine national notamment en les diffusant.Tout public

5 .

Château de Mme de Graffigny 4 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40

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English :

Presented by the Association pour la promotion des arts et créations artistiques (APACA) in partnership with the town.

Camille Gauthier is a cabinetmaker and furniture designer from Lorraine. He studied with the painter Jules Larcher at the École des Beaux-Arts in Nancy, before joining the École des Arts Décoratifs in Paris in 1891.

After starting out with Louis Majorelle in 1893 as a draughtsman in the design office, he set up his own business, Gauthier-Poinsignon. His craftsmanship was inspired by the naturalist repertoire, and he was one of the major creators of Art Nouveau, still little known to the general public.

This exhibition in the salons of Château Madame de Graffigny will combine reconstructed pieces, furniture and Art Nouveau friezes to provide a glimpse into his world. Spearheaded by two renowned experts Justine Posalski, a doctorate in art history, and Fabrice Kunegel, an Art Nouveau specialist this project is part of the promotion of local artistic heritage, in keeping with the cultural identity of the Nancy area.

The exhibition is coordinated by the Association laxovienne pour la promotion des arts et créations artistiques (APACA), whose aim is to promote artistic and cultural creation and national heritage, notably by disseminating them.

L’événement Exposition Camille Gauthier Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY