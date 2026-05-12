Concert Sandpam Route de Metz Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Concert Sandpam

Route de Metz Base de Loisirs du Grand Bleu Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le rendez-vous à ne pas manquer de ce début d’été le concert du Sandpam !

Au programme du sport, du rock, du fun et une ambiance de folie au Grand Bleu à Pont-à-Mousson

Pour mettre une ambiance de folie au tournoi Sandpam du vendredi soir, retrouvez les incroyables BARAKAROCK à partir de 18h

Restauration sur place

Entrée libre et ouverte à tout le public extérieurTout public

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Route de Metz Base de Loisirs du Grand Bleu Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est sandpambmhb@gmail.com

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English :

The not-to-be-missed event of the early summer: the Sandpam concert!

On the program: sport, rock, fun and a crazy atmosphere at the Grand Bleu in Pont-à-Mousson

To set the mood for Friday evening’s Sandpam tournament, join the incredible BARAKAROCK from 6pm

Catering on site

Admission free and open to the public

L’événement Concert Sandpam Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-12 par OT PONT A MOUSSON