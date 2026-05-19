Concert de musique indienne L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Concert de musique indienne

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Concert de musique indienne à l’Agora de PAMbio samedi 13 juin, 20h

Deux figures majeures de la musique classique indienne le joueur de sitar Rohan Dasgupta et le maître du tabla et compositeur Pandit Udai Mazumdar vous offrent une expérience immersive au cœur du riche patrimoine musical de l’Inde.

Rémunération au chapeau

Renseignements et réservations à bhairavi@neuf.frTout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

Indian music concert at Agora de PAMbio ? Saturday June 13, 8pm

Two leading figures in Indian classical music sitar player Rohan Dasgupta and tabla master and composer Pandit Udai Mazumdar offer an immersive experience at the heart of India’s rich musical heritage.

Pay-as-you-go

Information and reservations at bhairavi@neuf.fr

L’événement Concert de musique indienne Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON