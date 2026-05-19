Concert Les voyages de Scaramouche L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Concert Les voyages de Scaramouche

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Concert Duo Anthemis Les voyages de Scaramouche un voyage dansant à travers l’Europe et l’Amérique

Le duo Anthemis, composé de Juliette Boubel au piano et de Florent Charpentier à la clarinette, est né en 2017 d’un besoin irrépressible de musique de chambre de la part de ses deux protagonistes… Les deux âmes en peine se sont reconnues, au détour des coulisses et antichambres de belles salles de concert où ils ont eu le bonheur de se produire régulièrement.

Depuis cinq ans déjà, c’est inlassablement qu’ils répètent quelques belles pages de musique de chambre en duo, afin de vous les offrir avec générosité, sans détours, comme un beau bouquet de fleurs sauvages fraîchement cueillies.

Oeuvres de Darius Milhaud, Paquito d’Rivera, Arturo Marquez, George Gershwin, Claude Debussy…

Rémunération au chapeau

Réservations par SMS au 07 68 87 48 37Tout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

Concert Duo Anthemis Les voyages de Scaramouche a dancing journey through Europe and America

The Anthemis duo, made up of Juliette Boubel on piano and Florent Charpentier on clarinet, was born in 2017 from an irrepressible need for chamber music on the part of its two protagonists… The two souls recognized each other in the backrooms and anterooms of the fine concert halls where they had the pleasure of performing regularly.

For the past five years, they have been tirelessly rehearsing some of the finest pages of duo chamber music, to offer them to you generously, without detours, like a beautiful bouquet of freshly-picked wild flowers.

Works by Darius Milhaud, Paquito d’Rivera, Arturo Marquez, George Gershwin, Claude Debussy…

Payment by the hat

Reservations by SMS to 07 68 87 48 37

L’événement Concert Les voyages de Scaramouche Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON