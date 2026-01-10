Pratiqu’Am La Fonte des Mondes Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Pratiqu’Am La Fonte des Mondes

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-06-09 20:00:00

fin : 2026-06-09 21:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez La Fonte des Mondes à Pont-à-Mousson !

Commande du Conservatoire Musique et Danse Jean Wiener au compositeur Franck Natan pour les 170 ans des Fonderies Saint-Gobain PAM.

C’est une fresque symphonique et lyrique qui retrace l’histoire des Fonderies de Lorraine devenues Saint-Gobain PAM, et de ceux qui en ont fait sa réussite. Il est question des ingénieurs qui ont fait jaillir l’eau et la vie dans des pays où tout n’était que poussière, permettant un vrai progrès social et une reconnaissance du savoir-faire lorrain sur les 5 continents.

Les célèbres ouvriers dits les mains noires, leurs liens quasi fraternels, et leur dévouement à l’extraction du charbon et du minerai, essentiels à la fabrication de la fonte pour les canalisations.

Les actes de bravoure, la construction de la Tour Eiffel, les efforts de résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, le brassage des cultures des ouvriers venus de différents pays pour travailler dans les mines et les fonderies, l’eau, source de vie et de progrès, tout ceci a participé à la réussite des industries lorraines et à la fierté de ceux qui y ont donné une grande part d’eux-mêmes, parfois au sacrifice de leur vie.

Tout public GratuitTout public

0 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Pratiqu’Am Festival is back for another edition, with La Fonte des Mondes in Pont-à-Mousson!

Commissioned by the Conservatoire Musique et Danse Jean Wiener from composer Franck Natan for the 170th anniversary of Fonderies Saint-Gobain PAM.

This symphonic and lyrical fresco retraces the history of Fonderies de Lorraine, now Saint-Gobain PAM, and the people who made it a success. It’s about the engineers who brought water and life to countries where everything was just dust, enabling real social progress and recognition of Lorraine’s know-how on 5 continents.

The famous workers known as les mains noires (the black hands), their almost fraternal ties, and their dedication to the extraction of coal and ore, essential to the manufacture of cast iron for pipes.

Acts of bravery, the construction of the Eiffel Tower, resistance efforts during the Second World War, the melting pot of cultures of workers who came from different countries to work in the mines and foundries, water as a source of life and progress all these contributed to the success of Lorraine’s industries and the pride of those who gave so much of themselves, sometimes at the sacrifice of their lives.

Public ? Free

L’événement Pratiqu’Am La Fonte des Mondes Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-10 par OT PONT A MOUSSON