Festival Chœurs d’Enfants et Orchestres Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Festival Chœurs d’Enfants et Orchestres

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 16:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert Festival Chœurs d’Enfants et Orchestre, Espace Montrichard, le 14 juin de 16h à 19h

Le Festival Chœurs d’Enfants et Orchestre (FCEO) réunit près de 100 enfants choristes accompagnés d’un orchestre pour un concert exceptionnel autour des musiques de films.

Les enfants interpréteront un programme spécialement conçu autour des musiques de films, un répertoire fédérateur et accessible qui permet de rassembler les jeunes artistes et le public autour de mélodies connues et appréciées de tous.

Au-delà du concert, le festival souhaite également promouvoir des valeurs de santé et de convivialité. Lors de l’entracte, des stands proposeront des jus de fruits locaux, des fruits et des gâteaux peu sucrés, afin de mettre en avant une alimentation simple et saine pour les enfants et les familles qui eux, trouveront également leurs bonheurs. Tout cela accompagné d’une fanfare.

Billetterie en ligneTout public

5 .

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 67 61 31 69 festivalchoeursorchestres@gmail.com

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English :

Concert ? Festival Ch?urs d’Enfants et Orchestre, Espace Montrichard, June 14, 4pm-7pm

The Festival Ch?urs d?Enfants et Orchestre (FCEO) brings together nearly 100 child singers and an orchestra for an exceptional concert of film music.

The children will perform a program specially designed around film music, a unifying and accessible repertoire that brings young artists and audiences together around melodies known and appreciated by all.

Beyond the concert itself, the festival also aims to promote the values of health and conviviality. During the interval, stalls will be selling local fruit juices, fruit and low-sugar cakes, to promote simple, healthy eating for children and families, who will also be able to enjoy their own treats. All accompanied by a brass band.

Online ticketing

L’événement Festival Chœurs d’Enfants et Orchestres Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-22 par OT PONT A MOUSSON