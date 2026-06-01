Cabanes ! Clôture de Poema et de la résidence de Fabienne Swiatly et Jérémy Schvartz Soléole Accueil Nature Landremont

Landremont

Cabanes ! Clôture de Poema et de la résidence de Fabienne Swiatly et Jérémy Schvartz

Soléole Accueil Nature 1 route de Bezaumont Landremont Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

De février à juin 2026, Fabienne Swiatly et Jérémy Schvartz ont séjourné sur les terres du Bassin de Pont-à-Mousson et de Seille et Grand Couronné.

Ils y ont proposé de nombreux ateliers d’écritures et de constructions autour des cabanes abris, refuges, lieux d’enfance, ouverts au dialogue avec la nature, le vivant et l’imaginaire de chacun.

Animation gratuit entrée libre

Restauration repas payant sur réservation au 03 83 25 26 45 info-resa@poema.fr

A Soleole Sainte Geneviève Tout public

15 .

Soléole Accueil Nature 1 route de Bezaumont Landremont 54380 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 26 45 info-resa@poema.fr

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English :

From February to June 2026, Fabienne Swiatly and Jérémy Schvartz visited the Pont-à-Mousson Basin and Seille et Grand Couronné.

There, they offered a number of writing and construction workshops based on huts: shelters, refuges, childhood places, open to dialogue with nature, the living and the imaginary.

Entertainment: free admission

Catering: payable meal on reservation 03 83 25 26 45 info-resa@poema.fr

At Soleole Sainte Geneviève

L’événement Cabanes ! Clôture de Poema et de la résidence de Fabienne Swiatly et Jérémy Schvartz Landremont a été mis à jour le 2026-06-04 par OT PONT A MOUSSON