Concert Hymnes Opéra national de Nancy Lorraine Nancy

Citoyen·ne·s, chantons, chantons !

Un hymne rassemble, unit, traverse les âges. Il est à la fois intime et collectif, porteur d’histoire et d’émotion. Avec Hymnes, Franck Krawczyk, compositeur américain inspiré par ces mélodies ancrées dans la mémoire commune de l’humanité, imagine une œuvre vivante, où transmission et partage sont au cœur de la musique.

Porté par l’Orchestre et la Maîtrise citoyenne itinérante de l’Opéra national de Nancy-Lorraine, ce projet donne voix à des enfants issus de divers horizons, réunis par le chant. À travers un travail d’ateliers d’écriture mené avec la dramaturge Chloé Kobuta, leurs récits personnels se mêlent aux arrangements de Krawczyk, créant des échos entre le passé et le présent. Ici, la musique devient un lien, un espace où chacun trouve sa place.

Des berceuses aux grandes chansons fédératrices, en passant par des hymnes célèbres réinterprétés, ce concert est un voyage à travers des mélodies qui nous façonnent. En revisitant ces chants avec sensibilité et inventivité, Hymnes célèbre la puissance du collectif et le pouvoir de la voix, qui, unie aux autres, devient souffle, mémoire et espoir.

À partir de 6 ans.

Citizens, let’s sing, let’s sing!

An anthem brings people together, unites them and spans the ages. It is both intimate and collective, a bearer of history and emotion. With Hymns, Franck Krawczyk, an American composer inspired by these melodies rooted in the common memory of humanity, imagines a living work, where transmission and sharing are at the heart of the music.

Supported by the Orchestra and the Maîtrise citoyenne itinérante de l?Opéra national de Nancy-Lorraine, this project gives voice to children from diverse backgrounds, brought together by singing. Through a series of writing workshops with playwright Chloé Kobuta, their personal narratives blend with Krawczyk?s arrangements, creating echoes between past and present. Here, music becomes a link, a space where everyone can find their place.

From lullabies to great unifying songs, via famous hymns reinterpreted, this concert is a journey through the melodies that shape us. By revisiting these songs with sensitivity and inventiveness, Hymnes celebrates the power of the collective and the power of the voice, which, united with others, becomes breath, memory and hope.

Ages 6 and up.

Bookable from May 12, 2026.

