Exposition De MJC en MJC MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Exposition De MJC en MJC

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-07-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Exposition de photographies

Galerie 1er Degré, accueil et cafétéria

J’ai réalisé cette série dans 5 MJC de la région, dans des agglomérations de tailles différentes, toutes le long des rives de la Meurthe. Il était important pour moi que la géographie, l’urbanisme et la diversité sociale apparaissent dans cette série.

Cette exposition est d’abord un hommage et un remerciement à tous ceux et toutes celles représentées ici.

J’ai souhaité à travers cette série mettre en lumière la diversité des activités proposées, danse de salon, danse suspendue, danse country, breakdance, yoga, aquarelle, sculpture, zumba, gym adaptée pour public handicapé, pilates, céramique, jeux de cartes, quizz culture générale, accordéon diatonique, escalade, réfection de fauteuil, couture et enfin, fanfare mais aussi la capacité de ces structures à créer du lien social là où elles sont implantées en faisant se croiser des gens de tous âges et de toutes origines.

Projet réalisé en collaboration avec le réseau Diagonal, le CRI des Lumières à Lunéville et le Forum Vies Mobiles.Tout public

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MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 contact@mjclillebonne.fr

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English :

Photography exhibition

Galerie 1er Degré, reception and cafeteria

I shot this series in 5 MJCs in the region, in towns of different sizes, all along the banks of the Meurthe. It was important to me that geography, urbanism and social diversity be reflected in this series.

This exhibition is first and foremost a tribute and a thank-you to all those represented here.

Through this series, I wanted to highlight the diversity of the activities on offer ballroom dance, suspended dance, country dance, breakdance, yoga, watercolor, sculpture, zumba, adapted gym for the disabled, pilates, ceramics, card games, general culture quizzes, diatonic accordion, climbing, chair repair, sewing and, last but not least, the brass band as well as the ability of these structures to create social links in the places where they are located, by bringing together people of all ages and origins.

Project carried out in collaboration with the Diagonal network, the CRI des Lumières in Lunéville and the Forum Vies Mobiles.

L’événement Exposition De MJC en MJC Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY