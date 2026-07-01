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AGENDA · Nancy

Spectacle, représentation Happening Mic Stand Up Rives de Meurthe Nancy

mercredi 29 juillet 2026 · Rives de Meurthe · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rives de Meurthe
Adresse
Plage des 2 Rives, La Méchelle
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Spectacle, représentation Happening Mic Stand Up

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29 21:30:00

Date(s) :
2026-07-29

Happening Mic Stand up.Tout public
0  .

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

Happening Mic Stand-up.

L’événement Spectacle, représentation Happening Mic Stand Up Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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