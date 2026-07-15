Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Musée de l’École de Nancy Nancy
mercredi 22 juillet 2026 · Musée de l'École de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles
Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Chiens, chats, lapins, poissons, hiboux, paons, souris… le musée se transforme en véritable ménagerie ! Et si nous prenions le temps d’observer tout ce petit monde ? À défaut de pouvoir toucher les animaux du musée, les enfants recréent poils, plumes et écailles en atelier. Parcours et atelier, conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale. Enfants
5 .
Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dogs, cats, rabbits, fish, owls, peacocks, mice… the museum turns into a real menagerie! Why don’t we take some time to observe all these little creatures? %C0 Since they can’t touch the animals in the museum, the children recreate fur, feathers, and %E9scales in a workshop.%A0A guided tour and workshop, designed for children ages 4 to 6, featuring the collections of the École de Nancy Museum, with no parental participation required. %A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier des Vacances Le Jardin Suspendu Musée de l’école de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026