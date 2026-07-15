Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Musée de l’École de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Chiens, chats, lapins, poissons, hiboux, paons, souris… le musée se transforme en véritable ménagerie ! Et si nous prenions le temps d’observer tout ce petit monde ? À défaut de pouvoir toucher les animaux du musée, les enfants recréent poils, plumes et écailles en atelier. Parcours et atelier, conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale. Enfants

5 .

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

Dogs, cats, rabbits, fish, owls, peacocks, mice… the museum turns into a real menagerie! Why don’t we take some time to observe all these little creatures? %C0 Since they can’t touch the animals in the museum, the children recreate fur, feathers, and %E9scales in a workshop.%A0A guided tour and workshop, designed for children ages 4 to 6, featuring the collections of the École de Nancy Museum, with no parental participation required. %A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances À poils, à plumes et à écailles Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY