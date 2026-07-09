Concert Chilli Spoon Groovy & Funky Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Chilli Spoon Groovy & Funky

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 17:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Chilli Spoon Groove et Funky !

Voilà ce qui pourrait bien être le leitmotiv de ce sextet lorrain. Quelques standards de la pop vont être transformés, funkyfiés dans le creuset des Chilli Spoon. Mélina et Corinne vous emmèneront de leurs voix soul, sur des lignes de basses bien plantées par Phil, soutenues par la drum efficace de Gilles, pour d’abord vous ensorceler les orteils, puis très rapidement, au détour d’un riff ravageur de clavier du sieur Steph ou de gimmicks enflammés de la guitare de Nico, vous vous retrouverez à vous trémousser et lâcher prise devant eux sans même vous en rendre compte… Le plein de couleur, y compris parfois du bleu d’une si belle mélancolie, voilà ce que vous offrent les Chilli Spoon en live, pour vous sortir du gris quotidien, et ça fait un bien fou !Tout public

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Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Chilli Spoon: Groove and Funky!

That could very well be the motto of this sextet from Lorraine.%A0A few pop classics will be reimagined and given a funky twist in the Chilli Spoon melting pot.%A0M%E9lina and Corinne will sweep you away with their soulful voices, over bass lines firmly laid down by Phil, backed by Gilles’s driving drums—first enchanting your toes, then very quickly, with a devastating keyboard riff from Steph or fiery guitar riffs from Nico, you’ll find yourself %E0 dancing and letting loose in front of them without even realizing it?%A0A burst of color—including, at times, a shade of blue so beautifully melancholic—is what Chilli Spoon offers you live, to pull you out of the gray of everyday life, and %E7a feels so good!

L’événement Concert Chilli Spoon Groovy & Funky Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY