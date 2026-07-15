Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Les mouvances de l’eau Musée des Beaux-Arts Nancy
jeudi 16 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Les mouvances de l’eau
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-07-16 16:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13
Découverte des collections du musée suivie d’un atelier artistique conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, sans participation parentale. À travers les collections du musée, ressentez la majesté et la force de la mer, représentées sur la toile. Passez ensuite du regard à la main, en captant la mouvance de l’eau dans le relief. Explorez les ondulations, les courbes et les creux pour évoquer le souffle du vent, la houle ou la furie de la tempête.Enfants
10 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Explore the museum’s collections, followed by an art workshop designed for children ages 7 to 11, with no parental participation required.%A0%C0 Through the museum’s collections, experience the majesty and power of the sea, as depicted on canvas.%A0Then shift your focus from your eyes to your hands, capturing the movement of the water in the relief. Explore the undulations, curves, and hollows to evoke the breath of the wind, the swell, or the fury of a storm.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Les mouvances de l’eau Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
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