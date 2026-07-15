Atelier Eux moches mais touchants ! Muséum-Aquarium Nancy
dimanche 19 juillet 2026 · Muséum-Aquarium · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Atelier Eux moches mais touchants !
Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Animation pour les 3 à 6 ans.
Chers amis, que vous avez de grandes dents, un nez proéminent ou une peau toute fripée ! Nombreux sont les animaux qui nous semblent moches… Mais, leurs particularités esthétiques ont bien souvent une raison insoupçonnée d’exister. Venez découvrir ces êtres visuellement repoussants, mais tellement attachants. Enfants
6.1 .
Muséum-Aquarium 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
Activity for 3–6-year-olds.
Dear friends, whether you have big teeth, a prominent nose, or all wrinkled skin! There are many animals that seem ugly to us… But their unique physical traits often have a surprising reason for existing. Come discover these visually unappealing creatures—who are actually so endearing.%A0%A0
L’événement Atelier Eux moches mais touchants ! Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
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