Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens Musée de l’École de Nancy Nancy
vendredi 24 juillet 2026 · Musée de l'École de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens
Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:30:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21
Toucher, sentir, écouter, regarder…Laisse tes sens te guider à travers les œuvres du Musée de l’École de Nancy. Un voyage immersif et ludique t’attend !
Pour les enfants de 7 à 11 ans, sans présence parentale.
Réservation en ligne.Enfants
4 .
Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
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English :
Touch, smell, listen, look… Let your senses guide you through the works at the Museum of the École de Nancy. An immersive and fun journey awaits you!
For children ages 7–11, without parental supervision.
Online reservations.
L’événement Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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