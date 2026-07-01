Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens Musée de l’École de Nancy Nancy

vendredi 24 juillet 2026 · Musée de l'École de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Toucher, sentir, écouter, regarder…Laisse tes sens te guider à travers les œuvres du Musée de l’École de Nancy. Un voyage immersif et ludique t’attend !

Pour les enfants de 7 à 11 ans, sans présence parentale.

Réservation en ligne.Enfants

4 .

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Touch, smell, listen, look… Let your senses guide you through the works at the Museum of the École de Nancy. An immersive and fun journey awaits you!

For children ages 7–11, without parental supervision.

Online reservations.

L’événement Réservé aux enfants Visite Guidée Au fil de nos sens Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY