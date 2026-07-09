Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
jeudi 6 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Un Blind Test déjanté avec l’animateur SunDave ! Tout public
0 .
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
A Crazy Blind Test with Host SunDave!%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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