Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

jeudi 6 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 17:00:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Un Blind Test déjanté avec l’animateur SunDave ! Tout public

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Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

A Crazy Blind Test with Host SunDave!%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY