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AGENDA · Nancy

Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy

jeudi 6 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers
Adresse
Guinguette La Cageot'Folles Parc Charles III
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Un Blind Test déjanté avec l’animateur SunDave ! Tout public
0  .

Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

A Crazy Blind Test with Host SunDave!%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Blind Test Déjanté avec SunDave Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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