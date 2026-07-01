Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06

Raphia, argile, fils, textiles… autant d’éléments à façonner en faune et flore marines. Peu à peu, une composition sculpturale prend forme, où poissons, algues et coquillages se dissimulent sous des vagues de papier ondulant. Parcours découverte des collections du musée et atelier artistique, conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, sans participation parentale. Enfants

10 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

Raffia, clay, thread, textiles… all these elements can be shaped into marine flora and fauna. Little by little, a sculptural composition takes shape, where fish, seaweed, and seashells are hidden beneath waves of rippling paper. A discovery tour of the museum’s collections and an art workshop, designed for children ages 4 to 6, with no parental involvement.%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY