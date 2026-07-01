Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique Musée des Beaux-Arts Nancy
jeudi 23 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Raphia, argile, fils, textiles… autant d’éléments à façonner en faune et flore marines. Peu à peu, une composition sculpturale prend forme, où poissons, algues et coquillages se dissimulent sous des vagues de papier ondulant. Parcours découverte des collections du musée et atelier artistique, conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, sans participation parentale. Enfants
10 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
Raffia, clay, thread, textiles… all these elements can be shaped into marine flora and fauna. Little by little, a sculptural composition takes shape, where fish, seaweed, and seashells are hidden beneath waves of rippling paper. A discovery tour of the museum’s collections and an art workshop, designed for children ages 4 to 6, with no parental involvement.%A0
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Univers aquatique Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
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