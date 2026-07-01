Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy
mercredi 15 juillet 2026 · Muséum-Aquarium de Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.1
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-12 10:45:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Que ce soit un chien joueur, un chat tout doux ou un oiseau chanteur, on aime toujours nos animaux de compagnie ! Mais, soyons honnêtes, ces membres de la famille sont tout de même bien différents de nous… Partez avec nous à la découverte de leur monde pour mieux les comprendre !
Animation 3-6 ans.Enfants
6.1 .
Muséum-Aquarium de Nancy 34 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97
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English :
Whether it’s a playful dog, a cuddly cat, or a songbird, we always love our pets! But let’s be honest—these family members are still very different from us, aren’t they? Join us on a journey to discover their world and understand them better!
Activity for ages 3–6.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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