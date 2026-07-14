Exposition L’art sur le Plateau Médiathèque Haut-du-Lièvre Nancy

Informations pratiques

Nancy

Exposition L’art sur le Plateau

Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Mardi 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-18 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-25 2026-08-26 2026-08-27 2026-08-28 2026-08-29

Exposition collective d’oeuvres d’art réalisées par les habitants et les artistes de l’association Pacha. Finissage, clôture de l’exposition mercredi 2 septembre à 16 heures. Dans le cadre Un été au Plateau.Tout public

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Médiathèque Haut-du-Lièvre 325 avenue Pinchard Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 98 34 24

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English :

Group exhibition of artwork created by residents and artists from the Pacha association. Closing reception and end of the exhibition on Wednesday, September 2, at 4:00 p.m. As part of the “Un Été au Plateau” series.

L’événement Exposition L’art sur le Plateau Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY