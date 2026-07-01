Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-23 2026-08-19 2026-08-27

Quelle est cette lettre qui se courbe avant de se déployer ? Et celle sur laquelle se perchent deux petits personnages ? Quel mot se dissimule dans ce vase ? Les artistes de l’École de Nancy aimaient jouer avec les lettres et les mots. À vos plumes, à vos calames c’est maintenant au tour des enfants de s’amuser avec l’alphabet…Parcours et atelier, conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale. Enfants

10 .

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

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English :

What is this letter that curves before unfurling? And what about the one with two little figures perched on it? What word is hidden in this vase? The artists of the École de Nancy loved to play with letters and words. Grab your pens and quills: now it’s the children’s turn to have fun with the alphabet…A tour and workshop designed for children ages 7 to 11, featuring the collections of the École de Nancy Museum, with no parental participation required.%A0 %A0%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY