Ateliers, stages de loisirs Silent Party avec Chuuut, Silence, On Danse ! DJ SunDave Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
vendredi 14 août 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Silent Party avec Chuuut, Silence, On Danse ! DJ SunDave
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
SILENT PARTY avec en Guest DJ SunDave.Tout public
0 .
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
SILENT PARTY featuring guest DJ SunDave.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Silent Party avec Chuuut, Silence, On Danse ! DJ SunDave Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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