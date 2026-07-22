Concert Les quatre saisons de Vivaldi Temple protestant Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Les quatre saisons de Vivaldi

Temple protestant Place maginot Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-17 20:00:00

fin : 2026-08-17 21:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Dans le cadre du 30e Festival Baroque d’Auvergne, l’Ensemble Saint Stanislas donne un grand concert au Temple Protestant de Nancy, le 17 août 2026 à 20h. Au programme Les Quatre Saisons de Vivaldi, mais aussi Bach, Paganini, Fauré, Debussy, Bacewicz et Piazzolla, pour un voyage entre rêve et passion autour du violon virtuose.

Marta Gidaszewska (violon) et Bogumila Gizbert-Studnicka (clavecin) forment l’Ensemble Saint Stanislas. Jeune soliste primée dans plus de 150 concours internationaux, Marta Gidaszewska s’est déjà produite avec de nombreux orchestres en Europe et en Amérique du Sud. Bogumila Gizbert-Studnicka, claveciniste reconnue pour son travail sur la rhétorique musicale ancienne, est directrice artistique du Festival Baroque d’Auvergne ; elle a notamment participé en 2003 à l’enregistrement des Quatre Saisons de Vivaldi avec la Philharmonie de Berlin et Nigel Kennedy. Ensemble, elles proposent un dialogue entre deux générations de virtuoses.Tout public

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Temple protestant Place maginot Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11

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English :

As part of the 30th Auvergne Baroque Festival, the Ensemble Saint Stanislas will give a major concert at the Protestant Temple in Nancy on August 17, 2026, at 8:00 p.m. The program features Vivaldi’s *The Four Seasons*, as well as works by Bach, Paganini, Fauré, Debussy, Bacewicz, and Piazzolla, taking the audience on a journey “between dream and passion” centered on the virtuoso violin.

Marta Gidaszewska (violin) and Bogumila Gizbert-Studnicka (harpsichord) make up the Ensemble Saint Stanislas. A young soloist who has won prizes in over 150 international competitions, Marta Gidaszewska has already performed with numerous orchestras in Europe and South America. Bogumila Gizbert-Studnicka, a harpsichordist renowned for her work on early musical rhetoric, is the artistic director of the Auvergne Baroque Festival; notably, in 2003, she participated in the recording of Vivaldi’s *Four Seasons* with the Berlin Philharmonic and Nigel Kennedy. Together, they present a dialogue between two generations of virtuosos.

L’événement Concert Les quatre saisons de Vivaldi Nancy a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION NANCY