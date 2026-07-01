Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Musée des Beaux-Arts Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13

Le parcours déroule le fil des lignes droites, obliques, brisées, courbes, tourbillonnantes… à retrouver et à dessiner. À partir de ce répertoire graphique, de gabarits géométriques et de techniques variées, les jeunes artistes vont jouer avec les formes et la composition pour explorer le trait dans toutes ses dimensions.

Découverte des collections du musée suivie d’un atelier artistique conçus pour les enfants de 4 à 6 ans, sans participation parentale. Enfants

10 .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

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English :

The journey unfolds along straight, diagonal, broken, curved, and swirling lines… to discover and draw. %C0Using this graphic repertoire, geometric templates, and a variety of techniques, young artists will play with shapes and composition to explore the line in all its dimensions. %A0

An exploration of the museum’s collections followed by an art workshop designed for children ages 4 to 6, with no parental participation required.%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Au fil des lignes Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY