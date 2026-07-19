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AGENDA · Nancy

Réservé aux enfants Visite Guidée Vous avez dit monstre? Musée des Beaux-Arts Nancy

lundi 27 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts
Adresse
3 place Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
4 Tarif de base plein tarif

Nancy

Réservé aux enfants Visite Guidée Vous avez dit monstre?

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-27 14:30:00
fin : 2026-08-10 15:30:00

Date(s) :
2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Pendant les vacances, venez vous amusez à découvrir les différents monstres représentés dans les collections du musée.Pour les enfants de 7 à 11 ans, sans accompagnement parentalEnfants
4  .

Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 

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English :

During the holidays, come have fun and discover the different monsters featured in the museum’s collections. For children ages 7 to 11, without parental supervision

L’événement Réservé aux enfants Visite Guidée Vous avez dit monstre? Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY

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