Estival 2026 Carte Blanche aux ludothécaires Jardin de l’ONPA Nancy

Informations pratiques

Nancy

Estival 2026 Carte Blanche aux ludothécaires

Jardin de l’ONPA 105 Rue Saint-Georges Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Jeudi 2026-08-11 15:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-13

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Le rendez-vous ludique et estival de la ludothèque dans les parcs et structures de la ville.

Cette année les ludothécaires ont carte blanche pour faire jouer petits et grands sous le soleil.

Au programme jeux d’ambiance, de stratégie, coopératifs, nouveautés, classiques et du fun !Tout public

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Jardin de l’ONPA 105 Rue Saint-Georges Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is in full swing!

The toy library’s fun summer event takes place in the city’s parks and recreational facilities.

This year, the game librarians have free rein to get young and old alike playing in the sunshine.

On the agenda: party games, strategy games, cooperative games, new releases, classics, and lots of fun!

L’événement Estival 2026 Carte Blanche aux ludothécaires Nancy a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION NANCY