Ateliers, stages de loisirs Musée en famille Avis de tempête Musée des Beaux-Arts Nancy
vendredi 24 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Musée en famille Avis de tempête
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 11:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Un moment de complicité en famille pour découvrir les collections du musée et pratiquer une activité artistique avec vos enfants de 3 à 5 ans. Les phénomènes atmosphériques et le mouvement des flots constituent un vaste terrain d’exploration pour les peintres. Après l’observation de marines remarquablement représentées sur les toiles du musée, place à la pratique en atelier ! Frottez, tapotez, griffez… expérimentez à quatre mains la peinture et ses effets pour suggérer les tourments du ciel et de l’eau en pleine tempête.Enfants
2 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
A special family moment to explore the museum’s collections and enjoy an art activity with your children ages 3 to 5.%A0Atmospheric phenomena and the movement of the waves offer a vast field of exploration for painters. After observing the remarkable seascapes depicted on the museum’s canvases, it’s time to get hands-on in the workshop! Rub, tap, scratch… work together to experiment with paint and its effects to capture the turmoil of the sky and water in the midst of a storm.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Musée en famille Avis de tempête Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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