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Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

lundi 3 août 2026 · Musée des Beaux-Arts de Nancy · Nancy

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts de Nancy
Adresse
3 Place Stanislas
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
4.5 Tarif de base plein tarif

Nancy

Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
4.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Lundi 2026-08-03 14:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-17 2026-09-27

En famille, laisser vous guider par l’art observez, devinez, jouer …et partagez un moment tous ensemble.
Pour les enfants de 4 à 10 ans accompagnés d’un adulte.

Réservation par mail et par téléphone.Enfants
4.5  .

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As a family, let yourself be guided by art: observe, guess, play…and share a moment together.
For children aged 4 to 10 accompanied by an adult.

Reservations by e-mail or telephone.

L’événement Visite Guidée Musée en Famille Histoire(s) de s’Amuser avec l’Art Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY

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