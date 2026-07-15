Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Un monde dans la main Musée de l’École de Nancy Nancy

Informations pratiques

Nancy

Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Un monde dans la main

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-22 2026-08-20 2026-08-26

Le monde aquatique fut une source d’inspiration pour les artistes de l’École de Nancy. Dans le jardin se cache un surprenant petit pavillon, autrefois destiné à servir d’aquarium. Les collections abritent également d’étranges objets, à mi-chemin entre l’humain et le marin… En atelier, un monde nouveau prendra vie entre les mains des enfants. Parcours et atelier, conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, dans les collections du Musée de l’École de Nancy, sans participation parentale. Enfants

10 .

Musée de l’École de Nancy 36-38 rue du Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The aquatic world was a source of inspiration for the artists of the École de Nancy. Hidden in the garden is a surprising little pavilion that was once intended to serve as an aquarium. The collections also feature strange objects, halfway between the human and the marine world… In the workshop, a whole new world will come to life in the children’s hands. This tour and workshop, designed for children ages 7 to 11, takes place among the collections of the École de Nancy Museum and does not require parental participation.%A0 %A0%A0

L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Un monde dans la main Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY