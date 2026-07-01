Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Voyage chromatique Musée des Beaux-Arts Nancy
jeudi 23 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Voyage chromatique
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-06
Découverte des collections du musée suivie d’un atelier artistique conçus pour les enfants de 7 à 11 ans, sans participation parentale. La couleur en peinture de paysages ouvre un champ infini de possibilités artistiques, permettant à l’artiste de voyager à travers des univers colorés. Son jeu habile des teintes et des nuances révèle la beauté cachée d’un lieu, accentue la profondeur d’un décor, et fait vibrer chaque sensibilité au rythme d’une palette expressive. Dans l’atelier, cette explosion de teintes devient un terrain d’exploration stimulant l’imagination, qui s’envole vers la création de mondes revisités.Enfants
10 .
Musée des Beaux-Arts 3 place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
A tour of the museum’s collections followed by an art workshop designed for children ages 7 to 11, without parental participation.%A0Color in landscape painting opens up an infinite range of artistic possibilities, allowing the artist to journey through colorful worlds. The skillful interplay of hues and shades reveals the hidden beauty of a place, accentuates the depth of a setting, and stirs the senses to the rhythm of an expressive palette. In the studio, this explosion of colors becomes a playground for exploration, stimulating the imagination as it soars toward the creation of reimagined worlds.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Voyage chromatique Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
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