Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy

Informations pratiques

Nancy

Atelier Sous le Même Toit

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 34 rue Sainte Catherine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:15:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Une multitude d’êtres vivants ont lié des liens de proximité avec les humains. Que ce soit pour nous accompagner, nous aider au travail ou pour notre alimentation, le monde des animaux domestiques est beaucoup plus vaste que ce que l’on imagine ! Venez donc explorer les différentes facettes de nos proches compagnons.

Animation 7-11 ans.

Accessible avec l’achat d’un billet d’entrée.Enfants

0 .

MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY 34 rue Sainte Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A wide variety of living creatures have formed close bonds with humans. Whether they’re there to keep us company, help us with our work, or provide us with food, the world of domestic animals is much broader than we imagine! Come explore the different facets of our beloved companions.

Activity for ages 7–11.

Accessible with the purchase of an admission ticket.

L’événement Atelier Sous le Même Toit Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY