Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert Rives de Meurthe Nancy
samedi 22 août 2026 · Rives de Meurthe · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00
Date(s) :
2026-08-22
18h 20h Initiation danse irlandaise
20h 20h30 + 22h10 23h Kicks (DJ set irlande/folk)
20h30 22h10 The Celtic Tramps (celtic rock / Nancy)Tout public
0 .
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
6:00 p.m. 8:00 p.m.: Introduction to Irish dance%A0
8:00 p.m. 8:30 p.m. + 10:10 p.m. 11:00 p.m.: Kicks (Irish/folk DJ set)%A0
8:30 PM 10:10 PM: The Celtic Tramps (Celtic rock / Nancy)
L’événement Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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