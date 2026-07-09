Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert Rives de Meurthe Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

18h 20h Initiation danse irlandaise

20h 20h30 + 22h10 23h Kicks (DJ set irlande/folk)

20h30 22h10 The Celtic Tramps (celtic rock / Nancy)Tout public

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Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

6:00 p.m. 8:00 p.m.: Introduction to Irish dance%A0

8:00 p.m. 8:30 p.m. + 10:10 p.m. 11:00 p.m.: Kicks (Irish/folk DJ set)%A0

8:30 PM 10:10 PM: The Celtic Tramps (Celtic rock / Nancy)

L’événement Concert Amours d’été Fête celtique à ciel ouvert Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY