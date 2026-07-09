Festival OME Festival 2026 L’Octroi Nancy Nancy
jeudi 20 août 2026 · L'Octroi Nancy · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Festival OME Festival 2026
L’Octroi Nancy 47 51 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-20 19:00:00
fin : 2026-08-21 01:30:00
Date(s) :
2026-08-20 2026-08-21 2026-08-22
Proposé par Kontakt Production et Alka Prod. Chaque soir, l’expérience débute sous la halle ouverte avec une guinguette où se mêlent musiques, rencontres et découvertes DJ sets, bar, food et friperie donneront le ton avant la suite des festivités.Tout public
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L’Octroi Nancy 47 51 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 17 01 90
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English :
Presented by Kontakt Production and Alka Prod. Every evening, the experience begins in the open-air hall with a guinguette where music, socializing, and new discoveries come together: DJ sets, a bar, food, and a thrift shop will set the tone before the festivities continue.
L’événement Festival OME Festival 2026 Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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