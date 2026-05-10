Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy

Nancy

Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Depuis plus de 30 ans, le festival des Nancyphonies fait rayonner la musique classique dans le Grand Est dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. Chaque édition met à l’honneur un programme riche de concerts et de masterclasses publiques, réunissant de jeunes talents prometteurs et des artistes de renommée internationale, pour offrir au public des moments musicaux d’exception.

SÉRÉNA MANGANAS violon

VALENTIN CHIAPELLO alto

KEVIN BOURDAT violoncelle

SAMUEL CASALE flûte

JEAN-BAPTISTE HAYE harpe

Le Bateau Ivre est un quintette instrumental qui associe la flûte et la harpe au trio à cordes. Ce mélange de timbres confère à l’ensemble une grande richesse sonore et lui permet d’obtenir des couleurs et des atmosphères extrêmement variées. L’aventure commence en septembre 2015 à Strasbourg, île au cœur de l’Europe, où se croisent les chemins de cinq jeunes musiciens. Ils se réunissent autour d’une oeuvre qui sera le noyau de leur formation, le quintette de Jean Cras.

Gabriel PIERNÉ

Variations libres et Finale op.51

Marcel TOURNIER

Suite op.34

– Soir

– Danse

– Lied

– Fête

Joseph JONGEN

Concert à cinq op.71

– Décidé

– Calme

– Très décidé

Jean ABSIL

Concert à cinq op.38

– Introduction et allegro

– Andante con moto

– Allegro

¿Tout public

25 .

Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 84 15 52 49 contact@nancyphonies.net

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English :

For more than 30 years, the Nancyphonies festival has been promoting classical music in the Grand Est region in a convivial atmosphere accessible to all. Each edition features a rich program of concerts and public masterclasses, bringing together promising young talents and internationally renowned artists, to offer audiences exceptional musical moments.

SÉRÉNA MANGANAS violin

VALENTIN CHIAPELLO viola

KEVIN BOURDAT cello

SAMUEL CASALE flute

JEAN-BAPTISTE HAYE harp

Le Bateau Ivre is an instrumental quintet that combines flute and harp with a string trio. This mix of timbres lends the ensemble a great richness of sound and enables it to achieve extremely varied colors and atmospheres. The adventure began in September 2015 in Strasbourg, an island in the heart of Europe, where the paths of five young musicians crossed. They gathered around a work that would become the core of their group, the Jean Cras quintet.

Gabriel PIERNÉ

Variations libres and Finale op.51

Marcel TOURNIER

Suite op.34

– Soir

– Danse

– Lied

– Party

Joseph JONGEN

Concert à cinq op.71

– Decided

– Calm

– Very decided

Jean ABSIL

Concert à cinq Op.38

– Introduction and allegro

– Andante con moto

– Allegro

¿

L’événement Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Nancy a été mis à jour le 2026-05-10 par DESTINATION NANCY