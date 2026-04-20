Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Salle Poirel Nancy

Nancy

Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais

Salle Poirel 3 rue Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00

fin : 2026-05-16 22:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du festival Nancy Voix du Monde, deux formations chorales venues de Pologne sont accueillies pour une soirée placée sous le signe de la rencontre et de l’excellence vocale.

Au programme

– Ad Vocem, ensemble vocal de Varsovie — musique a cappella

Plus d’information sur internet: https://www.sonartis.org/advocem-ensemble

– Chœur Académique Jadwiga Czerwinska, UMCS (Lublin), sous la direction d’Urszula Bobryk

Plus d’information sur internet: https://www.umcs.pl/pl/chor.htm…Tout public

17 .

Salle Poirel 3 rue Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Nancy Voix du Monde festival, two choral groups from Poland are welcomed for an evening of encounters and vocal excellence.

On the program:

– Ad Vocem, vocal ensemble from Warsaw ? a cappella music

Further information: https://www.sonartis.org/advocem-ensemble

– Jadwiga Czerwinska Academic Choir, UMCS (Lublin), conducted by Urszula Bobryk

Further information on the Internet: https://www.umcs.pl/pl/chor.htm?

L’événement Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY