Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Salle Poirel Nancy
Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Salle Poirel Nancy samedi 16 mai 2026.
Nancy
Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais
Salle Poirel 3 rue Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Dans le cadre du festival Nancy Voix du Monde, deux formations chorales venues de Pologne sont accueillies pour une soirée placée sous le signe de la rencontre et de l’excellence vocale.
Au programme
– Ad Vocem, ensemble vocal de Varsovie — musique a cappella
Plus d’information sur internet: https://www.sonartis.org/advocem-ensemble
– Chœur Académique Jadwiga Czerwinska, UMCS (Lublin), sous la direction d’Urszula Bobryk
Plus d’information sur internet: https://www.umcs.pl/pl/chor.htm…Tout public
17 .
Salle Poirel 3 rue Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11
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English :
As part of the Nancy Voix du Monde festival, two choral groups from Poland are welcomed for an evening of encounters and vocal excellence.
On the program:
– Ad Vocem, vocal ensemble from Warsaw ? a cappella music
Further information: https://www.sonartis.org/advocem-ensemble
– Jadwiga Czerwinska Academic Choir, UMCS (Lublin), conducted by Urszula Bobryk
Further information on the Internet: https://www.umcs.pl/pl/chor.htm?
L’événement Concert Les Saisons du Festival Choeurs polonais Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY
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