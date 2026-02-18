Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Salle Poirel Nancy

Nancy

Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Quatre chorales lorraines accueillent un chœur d’enfant suisse dans le cadre du festival Nancy Voix du Monde.

Les choeurs:

– Hurteloups

– Centre Pouchkine

– Les Croissants d’Or

– Les Mirabelles

reçoivent Les Marmouzets, choeur d’enfants suisse.

Réservation en ligne.Tout public

8 .

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11 poirel@nancy.fr

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English :

Four choirs from Lorraine welcome a Swiss children’s choir as part of the Nancy Voix du Monde festival.

The choirs:

– Hurteloups

– Center Pouchkine

– Les Croissants d’Or

– Les Mirabelles

welcome Les Marmouzets, a Swiss children’s choir.

Book online.

L’événement Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY