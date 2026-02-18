Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Salle Poirel Nancy
Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Salle Poirel Nancy samedi 16 mai 2026.
Nancy
Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-16 14:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Quatre chorales lorraines accueillent un chœur d’enfant suisse dans le cadre du festival Nancy Voix du Monde.
Les choeurs:
– Hurteloups
– Centre Pouchkine
– Les Croissants d’Or
– Les Mirabelles
reçoivent Les Marmouzets, choeur d’enfants suisse.
Réservation en ligne.Tout public
8 .
Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 67 20 11 poirel@nancy.fr
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English :
Four choirs from Lorraine welcome a Swiss children’s choir as part of the Nancy Voix du Monde festival.
The choirs:
– Hurteloups
– Center Pouchkine
– Les Croissants d’Or
– Les Mirabelles
welcome Les Marmouzets, a Swiss children’s choir.
Book online.
L’événement Concert Les Saisons du Festival Un chœur d’enfant suisse Nancy a été mis à jour le 2026-04-17 par DESTINATION NANCY
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