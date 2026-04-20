Concert Le Méga-Saksebon 5ème édition Nancy

Nancy

Concert Le Méga-Saksebon 5ème édition

14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-16 15:30:00

fin : 2026-05-16 23:59:00

Date(s) :

2026-05-16

Le MegaSaksébon de Nancy revient pour sa 5ème édition, toujours dans le cadre de la magnifique et historique MJC Lillebonne. Fidèle à son esprit, l’événement se tiendra une nouvelle fois au profit du festival des fromages de chèvres, qui, tel un funambule, donne la parole à ceux qui ne l’ont pas et pour d’autres raisons que ceux qui l’ont .

Des artistes venus de Nancy et d’ailleurs feront vibrer la scène tout au long de cette journée placée sous le signe du partage, de la poésie et de la fête. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous, des plus petits aux plus grands, des plus tranquilles aux plus énergiques. On pourra s’y retrouver, échanger, rire, danser, chanter, se restaurer et simplement profiter d’un moment profondément humain.

Parce qu’il reste, ici comme ailleurs, une belle part d’humanité à faire vivre, elle se donnera rendez-vous le 16 mai 2026.

La programmation

– Les Shot (Nancy)

– Marie Floury (Bretagne)

– Stag (Paris)

– Hakim Hamadouche (Paris), accompagné de musiciens nancéiens

– La Micheline (Bretagne)

Un spectacle familial, mêlant contes et musiques, sera également proposé dès 16h00 dans le Théâtre de la MJC, avec Julie O. et Pierre Z. Accordéon, violoncelle et voix accompagneront un voyage à travers le monde et le temps.

Les artistes seront présentés progressivement dans les jours à venir.

Une buvette et une restauration seront proposées sur place. Paiement possible par carte bancaire.

Dès 10h00, le public pourra découvrir des friperies ainsi que des créateurs de mode durable. Une collecte de textiles et chaussures usagés sera assurée par Le Relais de 10h00 à 18h00. De 15h00 à 19h00, des ateliers gratuits de couture et de réparation permettront d’apprendre à coudre, réparer ou ajuster ses vêtements.

Une buvette proposant bières et vins locaux ainsi qu’une petite restauration sera disponible sur place tout au long de la journée.

En soirée, la programmation se poursuivra avec un défilé organisé par les friperies, suivi de DJ sets.

Inscription en ligne.

Prix libre. Gratuité gratuit pour les étudiants, sur inscription.Tout public

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14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 18 71 75 85 contact@mjclillebonne.fr

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English :

Nancy?s MegaSaksébon returns for its 5th edition, once again at the magnificent and historic MJC Lillebonne. True to its spirit, the event will once again be held in aid of the Goat Cheese Festival, which, like a tightrope walker, gives a voice to those who don?t have one, and for different reasons than those who do .

Artists from Nancy and beyond will be rocking the stage throughout the day, a day of sharing, poetry and celebration. The event is open to all, from the youngest to the oldest, from the quietest to the most energetic. There will be plenty of opportunity to meet, chat, laugh, dance, sing, eat and simply enjoy a deeply human moment.

Because here, as elsewhere, there is still a great deal of humanity to be brought to life, we look forward to seeing you on May 16, 2026.

The program

? Les Shot (Nancy)

? Marie Floury (Brittany)

? Stag (Paris)

? Hakim Hamadouche (Paris), accompanied by musicians from Nancy

? La Micheline (Brittany)

A family show, combining storytelling and music, will also be on offer from 4pm in the MJC Theatre, with Julie O. and Pierre Z. Accordion, cello and voice accompany a journey through time and the world.

The artists will be introduced progressively over the coming days.

Refreshments and snacks will be available on site. Payment possible by credit card.

From 10:00 a.m., the public will be able to discover thrift shops and sustainable fashion designers. A collection of used textiles and shoes will be organized by Le Relais from 10:00 am to 6:00 pm. From 3:00 pm to 7:00 pm, free sewing and repair workshops will enable visitors to learn how to sew, repair or adjust their clothes.

A refreshment bar offering local beers and wines, as well as light snacks, will be available on site throughout the day.

In the evening, the program continues with a fashion show organized by the thrift shops, followed by DJ sets.

Online registration.

Free admission. Free for students, upon registration.

L’événement Concert Le Méga-Saksebon 5ème édition Nancy a été mis à jour le 2026-04-15 par DESTINATION NANCY