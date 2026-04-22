Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Musée de l’école de Nancy Nancy
Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Musée de l’école de Nancy Nancy dimanche 17 mai 2026.
Nancy
Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
4
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:30:00
fin : 2026-05-17 11:30:00
Date(s) :
2026-05-17
Au fil d’une enquête dans les collections du musée de l’École de Nancy, venez découvrir le pouvoir des lettres et des mots.
Pour les enfants de 7 à 11 ans.
Sur réservation par mail ou par téléphone.Enfants
4 .
Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr
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English :
Come and discover the power of letters and words as you explore the collections of the Musée de l’École de Nancy.
For children aged 7 to 11.
Please reserve by e-mail or telephone.
L’événement Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Nancy a été mis à jour le 2026-04-22 par DESTINATION NANCY
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