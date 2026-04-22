Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Musée de l’école de Nancy Nancy

Nancy

Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17 11:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Au fil d’une enquête dans les collections du musée de l’École de Nancy, venez découvrir le pouvoir des lettres et des mots.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Sur réservation par mail ou par téléphone.Enfants

4 .

Musée de l’école de Nancy 38 rue Sergent Blandan Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01 resa.nancymusees@nancy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the power of letters and words as you explore the collections of the Musée de l’École de Nancy.

For children aged 7 to 11.

Please reserve by e-mail or telephone.

L’événement Visite Réservé aux enfants Lettre Mystère Nancy a été mis à jour le 2026-04-22 par DESTINATION NANCY