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Festival Donké 19ème édition MJC Lillebonne Nancy

Festival Donké 19ème édition MJC Lillebonne Nancy samedi 27 juin 2026.

Lieu : MJC Lillebonne

Adresse : 14 rue du Cheval Blanc

Ville : 54000 Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Nancy

Festival Donké 19ème édition

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Festival musiques d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest
Par la Cie la Torpille et la MJC Lillebonne

Programme complet en ligne.

Renseignements par mail.Tout public
0  .

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82  Compagnie.latorpille@gmail.com

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English :

North and West African Music Festival
By Cie la Torpille and MJC Lillebonne

Full program online.

Information by e-mail.

L’événement Festival Donké 19ème édition Nancy a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION NANCY

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