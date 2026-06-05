Festival Donké 19ème édition MJC Lillebonne Nancy

Nancy

Festival Donké 19ème édition

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Festival musiques d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest

Par la Cie la Torpille et la MJC Lillebonne

Programme complet en ligne.

Renseignements par mail.Tout public

0 .

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 Compagnie.latorpille@gmail.com

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English :

North and West African Music Festival

By Cie la Torpille and MJC Lillebonne

Full program online.

Information by e-mail.

L’événement Festival Donké 19ème édition Nancy a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION NANCY