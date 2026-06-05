Festival Donké 19ème édition MJC Lillebonne Nancy
Festival Donké 19ème édition MJC Lillebonne Nancy samedi 27 juin 2026.
Nancy
Festival Donké 19ème édition
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 16:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Festival musiques d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest
Par la Cie la Torpille et la MJC Lillebonne
Programme complet en ligne.
Renseignements par mail.Tout public
0 .
MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 Compagnie.latorpille@gmail.com
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English :
North and West African Music Festival
By Cie la Torpille and MJC Lillebonne
Full program online.
Information by e-mail.
L’événement Festival Donké 19ème édition Nancy a été mis à jour le 2026-06-02 par DESTINATION NANCY
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