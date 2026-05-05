Nancy

L’Été des Créateurs

Arc Héré Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-28

Expo-vente d’artisans créateurs venant de toute la région, organisé par l’association des Artisans d’Art Français.Tout public

0 .

Arc Héré Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

An exhibition and sale of creative artisans from all over the region, organized by the Association des Artisans d?Art Français.

L’événement L’Été des Créateurs Nancy a été mis à jour le 2026-04-29 par DESTINATION NANCY