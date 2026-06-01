Partir en Livre 2026, Le Hall du Livre, Nancy

Partir en Livre 2026 17 juin – 19 juillet Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T09:00:00+02:00 – 2026-06-17T23:59:59+02:00

Fin : 2026-07-19T00:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire.

Unique en son genre, Partir en Livre sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics.

Le thème de cette année : les héros et les héroïnes

Sont-ils des personnages dotés de super-pouvoirs ? Des icônes aux récits si populaires qu’elles se prolongent bien au-delà des livres ? Des miroirs de notre quotidien ? Des protagonistes romanesques assoiffés d’aventure ? Des figures qui ont marqué l’Histoire ?

Pour le découvrir plongez-vous dans la bibliographie thématique présentée ci-dessous

Votre librairie participe cet évènement depuis sa création, et vous a contacté un programme qui, nous l’espérons, vous transmettra le plaisir de lire.

Rendez-vous au rayon Jeunesse pour le découvrir !

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier,Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture depuis 2015, Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture au … Atelier