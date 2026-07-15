Spectacle, représentation Stand Up avec Happening Mic Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy
vendredi 31 juillet 2026 · Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Spectacle, représentation Stand Up avec Happening Mic
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 17:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Les cerveaux les plus douteux de la région se donnent rendez-vous à la Cageot’Folle pour une soirée de stand-up organisée avec Happening Mic.Tout public
0 .
Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Guinguette La Cageot’Folles Parc Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
The region’s most eccentric comedians are gathering at La Cageot’Folle for a stand-up comedy night organized with Happening Mic.
L’événement Spectacle, représentation Stand Up avec Happening Mic Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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