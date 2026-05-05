Maisons vigneronnes, Saint-Christol -ENTRE-VIGNES 34400, Nancy

Maisons vigneronnes Samedi 27 juin, 10h30 Saint-Christol -ENTRE-VIGNES 34400 Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T10:30:00+02:00 – 2026-06-27T13:00:00+02:00

Saint-Christol -ENTRE-VIGNES 34400 Place du Christ Nancy 54100 Poincaré, Foch, Anatole France, Croix de Bourgogne Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « npv.entrevignes@gmail.com »}]

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