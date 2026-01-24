Atelier découverte Les mardis symphoniques Lumières secrètes Salle Poirel Nancy

Atelier découverte Les mardis symphoniques Lumières secrètes

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Mardi 2026-06-09 13:00:00

2026-06-09 14:30:00

2026-06-09

Avez-vous déjà poussé la porte d’une salle de répétition d’un orchestre symphonique ? Une médiatrice vous prépare et vous accompagne pour découvrir l’Orchestre de l’Opéra le temps d’une séance de travail !

Sur inscription.

Réservations auprès de la billetterie de l’Opéra, en ligne ou par téléphone, une semaine avant chaque date.Tout public

Salle Poirel 3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

Have you ever been inside a symphony orchestra rehearsal room? A mediator will prepare and accompany you to discover the Orchestre de l’Opéra for a working session!

Registration required.

Reservations at the Opéra ticket office, online or by telephone, one week before each date.

