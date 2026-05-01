Exposition Adieu Vieux Monde Adoré Émilien Sarot Nancy

Nancy

Exposition Adieu Vieux Monde Adoré Émilien Sarot

24 rue Drouin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-22

L’exposition Adieu vieux monde adoré met en lumière le travail de l’artiste Emilien Sarot, invité par Ergastule entre avril et mai 2026.

Les multiples réalisés durant sa résidence — qui constituent pour lui une première approche de la gravure — sont présentés au cœur d’une sélection d’œuvres issues de sa production personnelle. Cette exploration de la gravure sur bois prolonge son travail de peinture et s’inscrit dans un ensemble de références liées à l’expressionnisme.

L’exposition vise ainsi à contextualiser l’originalité de ces projets éditoriaux dans le parcours de l’artiste, en montrant comment ils s’articulent avec son univers plastique.

Vernissage le vendredi 22 mai 2026 à 18 h.

Exposition également visible sur rendez-vous.

Au plaisir de s’y rencontrer !Tout public

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24 rue Drouin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 53 00 42

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English :

The exhibition Adieu vieux monde adoré highlights the work of artist Emilien Sarot, invited by Ergastule between April and May 2026.

The multiples produced during his residency his first approach to printmaking are presented alongside a selection of works from his personal production. This exploration of woodcutting is an extension of his painting, and is part of a series of references to Expressionism.

The exhibition aims to contextualize the originality of these publishing projects in the artist?s career, showing how they relate to his visual universe.

Opening on Friday, May 22, 2026 at 6 pm.

Exhibition also open by appointment.

We look forward to seeing you there!

L’événement Exposition Adieu Vieux Monde Adoré Émilien Sarot Nancy a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY